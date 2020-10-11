Россиянам рассказали, когда следует менять сим-карту

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рекомендует россиянам обновлять сим-карту один-два раза в год, поскольку за этот период может ухудшиться связь.

Эксперт в разговоре с агентством «Прайм» отметил, что многие винят в ухудшении связи свои телефоны, однако проблема может скрываться в «симке». Также стоит задуматься над замной сим-карты, если она не поддерживает сеть 4G.

Кроме того, эксперт призвал сменить сим-карту, если на ней исчерпан лимит для хранения контактов, что может говорить о старой версии «симки», которая имеет меньший объем памяти. Отмечается, что для замены не обязательно менять тариф или номер телефона.

Ранее россиян предостерегли от поддельных зарядок для смартофонов. Эксперт объяснил это низким качеством деталей, используемых в поддельных зарядных устройствах. При этом компоновка может отличаться от оригинала, что может навредить смартфону.