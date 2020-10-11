Эксперт раскрыл причины густого тумана в Петербурге

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о причинах густого тумана, с которым последние дни сталкивались жители Петербурга.

Специалист отметил, что заранее предсказать туман нельзя.

«Такой прогноз можно сделать только сегодня на завтрашний день. Говорить о том, будут ли подобные явления повторяться в течение осени и как часто, нельзя», — отметил Леус.

По его словам, туманы делятся на два вида. Первый вид — адвективные, когда туман приносит вместе с потоками воздуха. Второй вид — радиационные (солнечная радиация), связанные с процессами выхолаживания. Именно с последним видом горожане столкнулись 11 октября, сообщают «Невские новости».

Туман появился после дождей, повлекших понижение температуры. При этом в Санкт-Петербурге могло быть и больше тумана, однако этому препятствуют каменные и асфальтированные поверхности, на которых влага высыхает быстрее.