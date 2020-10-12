На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 12 октября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 666 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 484-510 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка решеток на в/о лотках.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка и мойка проезжей части;
  • км 152 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 4-5 подъезд №1 к г. Выборг ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 7 подъезд к МАПП «Брусничное» ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Магистральная»:

  • км 18-26 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 65-85 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин вручную;
  • км 0-30, км 45-95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 17-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
  • км 41-62 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
  • км 23-24 ограничение скорости движения в направлении г. Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
  • км 0-18 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка проезжей части.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 25-26 ограничение скорости движения в направлении г. Кировска с 08:00 до 17:00, ремонт МБО;
  • км 94-95, км 104-105 ограничение скорости движения в направлении г. Кировска с 08:00 до 17:00, установка дорожных знаков.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

  • км 114-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформации покрытия (выборочно), заливка трещин, ямочный ремонт.
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