Три автомобиля столкнулись в Сертолово – один из них загорелся   

О ДТП с участием трех легковых автомобилей на Выборгском шоссе в Сертолово Всеволожского района в МЧС сообщили 12 октября около 00:00.

Столкнулись Renault, «ВАЗ» и Alfa Romeo. В результате столкновения один из автомобилей загорелся. На место прибыли восемь спасателей и две спецмашины – им пришлось тушить горящую итальянскую иномарку.

С места ДТП госпитализирован 25-летний водитель «Лады».