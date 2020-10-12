Три автомобиля столкнулись в Сертолово – один из них загорелся   

О ДТП с участием трех легковых автомобилей на Выборгском шоссе в Сертолово Всеволожского района в МЧС сообщили 12 октября около 00:00.
Столкнулись Renault, «ВАЗ» и Alfa Romeo. В результате столкновения один из автомобилей загорелся. На место прибыли восемь спасателей и две спецмашины – им пришлось тушить горящую итальянскую иномарку.
С места ДТП госпитализирован 25-летний водитель «Лады».
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12.10.2020 276