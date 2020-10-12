В Петербурге мужчина попытался отобрать пакет у пенсионерки и отправился в колонию

В Петербурге суд признал виновным местного жителя в разбойном нападении на пенсионерку. Преступление произошло в октябре прошлого года.

Установлено, что Виктор Т. вместе с Валерием П. напали на пенсионерку на лестничной площадке одного из многоквартирных домов. Мужчины требовали деньги. Подсудимый ударил потерпевшую кулаком в лицо и попытался вырвать у нее пакет с мобильным телефоном и деньгами. Мужчина скрылся без добычи, услышав шум на лестничной площадке.

Виктор получил 2,5 года колонии общего режима. Его сообщника осудили ранее.

Ранее ivbg.ru писал, что мужчина в медицинской маске с ножом ограбил магазин в Петербурге. Неизвестный в черной одежде и медицинской маске вошел в магазин и, угрожая ножом сотруднице, потребовал отдать ему деньги из кассы.