Историк Соколов признал себя виновным в убийстве аспирантки Ещенко

Историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов на судебном допросе признал себя виновным в убийстве аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко.

Ранее, на заседании суда по избранию меры пресечения, Соколов признался в содеянном, мотивом преступления назвав ссору на почве ревности, но уже во время судебного следствия отказался отвечать на вопрос о признании вины.

«Да, признаю виновным и раскаиваюсь в содеянном», — заявил Соколов после вопроса своего адвоката Сергея Лукьянова о признании вины.

Также он признал себя виновным в незаконном хранении оружия — обреза и патронов к нему.

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Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Санкт-Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела.