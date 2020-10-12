Санкт-Петербург претендует на четыре награды World Travel Awards

Санкт-Петербург в шестой раз подряд может получить награду самой престижной премии в сфере туризма – World Travel Awards.

В 2020 году Санкт-Петербург представлен в четырех номинациях:

лучшее направление в сфере делового туризма;

лучшее туристское направление. Город;

лучшее городское культурное направление мира;

лучшее круизное направление.

Победитель будет известен 27 ноября на финальной онлайн-церемонии.

В 2017 и 2018 годах Санкт-Петербург победил в номинации «Лучшее городское направление Европы». А в 2019 году получил награду за «Лидирующее направление городского туризма в Европе», обойдя Париж, Амстердам и Барселону.