Санкт-Петербург претендует на четыре награды World Travel Awards

Санкт-Петербург в шестой раз подряд может получить награду самой престижной премии в сфере туризма – World Travel Awards.
В 2020 году Санкт-Петербург представлен в четырех номинациях:
- лучшее направление в сфере делового туризма;
- лучшее туристское направление. Город;
- лучшее городское культурное направление мира;
- лучшее круизное направление.
Победитель будет известен 27 ноября на финальной онлайн-церемонии.
В 2017 и 2018 годах Санкт-Петербург победил в номинации «Лучшее городское направление Европы». А в 2019 году получил награду за «Лидирующее направление городского туризма в Европе», обойдя Париж, Амстердам и Барселону.
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17.06.2019 2564