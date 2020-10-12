На станции метро «Выборгская» под поездом погиб приезжий из Череповца

На станции метро «Выборгская» в Санкт-Петербурге 11 октября погиб 18-летний приезжий из Череповца.

В 17:25 молодой человек упал с платформы станции прямо под подъезд, который только начал движение. От полученных травм он умер на месте.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что на станции Нурма 34-летнему нетрезвому мужчине отрезало ноги поездом. Он попытался перейти пути в неустановленном месте, потерял равновесие, упал на пути прямо перед идущим поездом.