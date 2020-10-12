В Петербурге собрали 20 тонн мусора на экологических соревнованиях

В Петербурге по итогам «Осеннего Кубка Чистоты» удалось собрать рекордные 20 тонн мусора. Акция проходила одновременно в 13 точках города.

Организатором мероприятия является экологический проект «Чистые игры». Участие приняли 1145 человек, им удалось собрать 1740 мешков мусора.

Акция прошла в Василеостровском, Калининском, Колпинском, Красносельском, Курортном, Невском, Петродворцовом, Приморском и Фрунзенском районах. Половину отходов направили на вторичную переработку, а оставшееся утилизировали.

Ранее ivbg.ru писал, что власти не видят препятствий для создания единого «мусорного» оператора для Петербурга и Ленобласти. Это позволит объединить потоки и городских, и областных отходов, реализовать единую стратегию по переработке отходов, по применению современных технологий.