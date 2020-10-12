Пресс-служба администрации Всеволожского района сообщила о мошенниках, представляющихся сотрудниками ПФР. Злоумышленники сообщают жертвам о положенных им выплатах.

Так, якобы для начисления выплат пенсионеры должны сообщить звонившим данные своих банковских карт. Жертвы выполняют все условия мошенников и теряют сбережения.

«Напоминаем, что специалисты Пенсионного фонда оказывают государственные услуги с выездом на дом только по личным заявкам пожилых людей. Работники ПФР не проводят опросы на улице, не запрашивают по телефону персональные данные, реквизиты банковских карт, не сообщают о неожиданных денежных поступлениях», — говорится в сообщении пресс-службы администрации.

Ранее ivbg.ru писал, что сотрудница полиции подозревается в мошенничестве с зарплатами в Санкт-Петербурге. Помощник по работе с личным составом сняла с карт двоих инспекторов, которые числились в штате, но не работали, более двух миллионов рублей.