В Ленобласти благоустроят 75 общественных территорий в 2021 году

В Ленинградской области планируют благоустроить в течение 2021 года 75 объектов, в числе которых парки в Тосно, Сясьстрое и Мурино, набережные Охты и Луги, сквер в Выборге и озеро в Лодейном Поле.

Речь идет об объектах во всех районах Ленинградской области, деньги выделяются в рамках госпрограммы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». Также предусмотрено благоустройство дворовых территорий. Александр Дрозденко подписал соответствующее постановление.

Из федерального бюджета выделят 374 млн рублей, из регионального — 801,4 млн рублей. Пресс-служба администрации Ленобласти публикует полный список всех общественных территорий, которые планируется благоустроить в следующем году.

Ранее ivbg.ru писал, что в Кингисеппе благоустроили пешеходную зону. В Ленинградской области предусмотрено благоустройство 534 общественных территорий до 2024 года.