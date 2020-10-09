В Кингисеппе состоялось торжественное открытие пешеходной зоны, соединяющей улицу Восточная с микрорайоном Касколовка. Участок обезопасили и сделали более удобным.

Подрядчик обустроил пешеходные дорожки, организовал уличное освещение для комфортного передвижения в темное время суток, отремонтировал участок асфальтированной проезжей части со стороны Восточной улицы, повысил безопасность передвижения по мосту. Дети получили обустроенные площадки с резиновым покрытием.

Территорию благоустроили благодаря совместной работе местных жителей, правительства Ленобласти и администрации Кингисеппского района. В Ленинградской области предусмотрено благоустройство 534 общественных территорий до 2024 года.

Ранее ivbg.ru писал, что сквер в Высоцке благоустроили по инициативе старост. Благодаря участию старост в Выборгском районе ежегодно благоустраивают детские, спортивные площадки, обустраивают парковочные места, ремонтируют проезды дворовых территорий и многое другое.