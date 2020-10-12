Стало известно, как водители-нарушители бесплатно ездят по «Неве»

На платной трассе М-11 «Нева» в августе зафиксировали около тысячи водителей, решивших не платить за проезд. Среди нарушителей были водители легковушек, грузовиков и мотоциклов.

Так, нарушители просто сносили шлагбаумы — в пресс-службе ООО «Магистраль двух столиц» назвали это главным оружием «зайцев». Водителям напоминают, что повреждение шлагбаума — факт ДТП, и виновнику грозит лишение прав за скрытие с места происшествия, передает «Петербургский дневник».

«Каждый случай фиксируется видеокамерами, поэтому уйти от наказания невозможно» – рассказали в пресс-службе компании.

Всего с начала года зафиксировано 6 510 нарушений, что эквивалентно 3,5 млн рублей.