Начальник Всеволожского отдела ГИБДД пойман нетрезвым за рулем – СМИ

Как сообщает 47news.ru, 12 октября во Всеволожске сотрудниками УГИБДД остановлен автомобиль, за рулем которого сидел начальник районного отдела ГИБДД Алексей Рыжов.

Оформлен протокол по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). По предварительным данным, в этот момент Алексей Рыжов управлял служебным автомобилем.

Как сообщал ivbg.ru, С 9 по 11 октября в рамках рейда ГИБДД «Нетрезвый водитель» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержаны 165 пьяных автомобилистов.