Новый автобусный маршрут появится в Сосновом Бору

Речь идет о транспортном сообщении к садоводческому товариществу «Балтика».

Как отметил заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Александр Иванов, новый автобусный маршрут одобрен Госавтоинспекцией и стартует с 2021 года. На его оборудование из областного бюджета выделено более 1 миллиона рублей. Автобусную остановку установят за счет садоводов.

Планируется, что по новому маршруту будут ежедневно выполнять по пять рейсов в обе стороны.

Ранее мы рассказывали, что еще на 11 автобусных маршрутах Ленобласти заработала оплата банковской картой.