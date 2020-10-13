Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 13 октября

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.
По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 37,9 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 1 млн случаев. Выздоровевшими считаются свыше 28,5 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.
В Индии COVID-19 диагностирован более 7 175 880 человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 5 103 408 заражённых. США лидируют по распространению вируса: свыше 8 037 789 заболевших.
В России, по состоянию на утро на 13 октября, число заразившихся коронавирусом составляло 1 312 310 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.