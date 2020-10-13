Житель Шлиссельбурга снимал интим с несовершеннолетней на камеру и показывал знакомым

Еще в июне этого года в Шлиссельбурге задержали местного жителя за интимную связь с несовершеннолетней девочкой, было возбуждено уголовное дело.

Теперь выяснилось, что весь процесс мужчина снимал на видео, а потом распространял порнографию по своим знакомым. К кому попали фото и видео пока точно неизвестно. Теперь против жителя Шлиссельбурга завели еще одно уголовное дело, сообщают «Невские новости».

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге осуждены семеро мигрантов. В июле 2018 года они изнасиловали девушку и выбросили из окна с третьего этажа.