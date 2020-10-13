Губернатор Санкт-Петербурга назвал масочный режим «главным резервом» в борьбе с пандемией

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что соблюдение масочного режима и социальной дистанции являются «главным резервом» в борьбе с пандемией коронавируса, который позволит избежать второго локдауна.

«Прошу всех использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Сегодня это наш главный резерв в борьбе с эпидемией. Используя его, мы сможем избежать повторного локдауна», — сказал Беглов в понедельник в эфире «Радио России Петербург».

Он добавил, что из-за тёплой погоды в Санкт-Петербурге сложилась благоприятная эпидемиологическая обстановка по гриппу.

«Из-за тёплой погоды в сентябре и начале октября до нас еще не докатилась волна сезонного гриппа. Это снижает нагрузку на систему здравоохранения и даёт нам возможность манёвра», — отметил губернатор Санкт-Петербурга.

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Согласно данным городского оперштаба, на понедельник в Санкт-Петербурге подтверждено 48 129 случаев заболевания коронавирусом, прирост за сутки составил 538 случаев. Выздоровели 31 631 человек, скончались 3241.