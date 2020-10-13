Историк Соколов заявил, что хотел покончить с собой после убийства Ещенко

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что был доведён до безумия и после совершенного преступления хотел свести счёты с жизнью.

«Я решил испугать ее выстрелом, чтобы остановить поток этого мата. Я хотел выстрелить под ухом, она бросилась на меня с ножом. После этого я ничего не помню. Я стою на берегу Мойки, холодно… Я был в ужасе. Я решил сам себя наказать, хотел написать завещание, попрощаться с детьми. Я был готов к смерти, я должен умереть», — сообщил Соколов на допросе.

Как ранее стало известно из озвученных в суде результатов психолого-психиатрической экспертизы Соколова, он заявил, что стрелял в воздух с целью успокоить Ещенко, у которой была истерика, но случайно попал ей в голову.

Историк также рассказал сегодня, в ночь на 8 ноября 2019 года, когда произошло преступление, Ещенко ушла из его квартиры и с кем-то общалась. Соколов предположил, что это были «сообщники» его научного оппонента Евгения Понасенкова или же некий московский любовник – «черный риелтор», по словам обвиняемого.

В конце допроса Соколов обратился к своим дочерям, сказав, что хочет, чтобы они знали, что он не маньяк, а также к родителям убитой.

«Настю убили злые люди, обратите внимание и на них, они еще ходят на свободе», — поведал им историк.

Сегодня Соколов заявил, что признает себя виновным в убийстве Ещенко и раскаивается в содеянном.

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По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов у себя дома в Санкт-Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела.