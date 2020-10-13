Задержан житель Санкт-Петербурга, подозреваемый в расчленении коллеги, чьи останки нашли в реке

Житель Санкт-Петербурга, подозреваемый в убийстве и расчленении коллеги, чьи останки нашли в реке Екатерингофке, задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В реке Екатерингофка в Санкт-Петербурге 21 сентября в мешке была обнаружена часть тела человека. По этому факту ГСУСК по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Как сообщает пресс-служба, в результате генетической экспертизы установлено, что останки принадлежат 37-летнему мужчине, который 5 сентября ушёл на работу на завод, расположенный на проспекте Обуховской обороны, после чего пропал. Спустя несколько дней в полицию с заявлением о пропаже мужчины обратилась 40-летняя женщина.

Подозреваемый в убийстве 33-летний мужчина задержан сотрудниками полиции 12 октября.

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