В Ленобласти 99 новых случаев заражения коронавирусом — данные на 13 октября

В Ленобласти на утро 13 октября зафиксированы 99 новых случаев коронавируса. В настоящее время неизвестно в каких районах появились новые зараженные.

В России подтверждены 13 868 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 3 892 (28,1%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 1 326 178 человек.

Как сообщает оперштаб, за сутки зарегистрировано 244 летальных случая. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 22 966 человек. При этом за сутки выздоровели 7 550 человек, общее число — 1 031 785.