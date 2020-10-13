Дубовую аллею в память об ученом Рустаме Сагитове высадят в Ириновке

Аллею будут высаживать 14 октября возле памятника природы всероссийского значения «Дуб черешчатый» в деревне Ириновка Всеволожского района.

В мероприятии смогут принять участие все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и прибыть на место к 10:30. Аллея будет высажена в память об ученом Рустаме Сагитове.

Рустам Сагитов – ученый, натуралист и педагог, ушедший из жизни в возрасте 68 лет. В 1995 году организовал Балтийский фонд природы, который впоследствии реализовал более 60 российских и международных проектов по сохранению природных территорий, редких видов и биоразнообразия.