РЖД открыли обновленные залы ожидания на 32 вокзалах с начала года, в том числе в Санкт-Петербурге

РЖД реализуют проект по повышению уровня комфорта пассажиров, в ходе которого с начала 2020 года были открыты обновлённые залы ожидания на 32 вокзалах, сообщила компания.

«Холдинг «РЖД» реализует проект по повышению уровня комфорта для пассажиров на вокзалах. Обновлённые залы ожидания открылись на 32 вокзалах с начала 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в залах ожидания обновлены места для размещения пассажиров — сидения из натурального дуба, оснащённые розетками и USB-разъёмами для подзарядки мобильных устройств.

РЖД уточняют, что новый подход к размещению пассажиров уже реализован на вокзалах таких городов, как Красноярск, Волгоград, Екатеринбург, Владимир, Сочи, Адлер, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Нижний Новгород, Петрозаводск и других, а также на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, Ленинградском, Курском, Казанском, Киевском, Павелецком вокзалах Москвы и др.

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