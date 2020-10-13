Ленинградские экскурсоводы в рамках проекта «Близкие открытия. Валосовский район. Культура, природа, кухня» открыли два новых туристических маршрута по усадьбам Волосовского района

Первый маршрут «Усадьбы прошлого в настоящем» начинается в старинной усадьбе героя Отечественной войны 1812 года Федора Филиповича Домвре, расположенной в деревне Кемполово. Сегодня это частный дом, хозяйка которого занимается его сохранением и восстановлением. Здесь же, в Кикерино, находится еще одна усадьба ─ основателя керамического завода «Горн» Петра Кузьмича Ваулина. Путешествие продолжается в деревне Сяглицы, где находилась усадьба Веймарнов, от которой сохранился лишь флигель — «дом с приведениями».

Второй маршрут «Старый парк скрывает тайны» проходит по территории усадьбы Раскулицы, где раньше находилось имение баронов Корфов. Здесь сохранился усадебный парк с 300-летними дубами, Преображенская церковь.

Как уже ранее писал ivbg.ru, драйвером индустрии туризма Ленобласти в этом году стало развитие дорожной сети, что позволило открыть 10 новых туристических маршрутов и рассредоточить миллион туристов. Одним из самых масштабных проектов и любимым маршрутом у туристов стала «Государева дорога» — это новый туристический маршрут, который объединил Тверскую, Московскую, Новгородскую и Ленинградскую области и познакомит гостей с историей Российского императорского дома.

Большое внимание в этом туристическом сезоне было уделено созданию экологических маршрутов на особо охраняемых природных территориях: Колтушских и Токсовских высотах, экотропы на территории памятника природы «Река Рагуша» и природного парка «Вепсский лес».