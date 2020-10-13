Медорганизации Ленобласти готовы к переходу на электронные медкарты

Все медорганизации Ленобласти обеспечены техникой для ведения электронных медицинских карт и закрытого обмена лабораторными исследованиями.

В 2020 году в больницы, поликлиники, ФАПы и амбулатории региона установили более 4200 компьютеров и ноутбуков, подключенных к медицинским информационным системам, а также более 2000 принтеров, 30 серверов. Это позволит в 2021 году внедрить электронные медицинские карты во всех учреждениях здравоохранения Ленобласти.

После получения врачами защищенного доступа к медицинским информационным системам и завершения пилотной эксплуатации систем, будет доступен целый ряд удобных цифровых сервисов. Врачи смогут во время приема вести электронные медкарты, получать результаты лабораторных исследований пациента онлайн, регулировать электронную очередь и взаимодействовать со специалистами районной и областной больниц.Сейчас такая возможность есть у 10 тысяч врачей Ленинградской области (60%), а обмениваться результатами лабораторных и инструментальных исследований могут 22 медорганизации из 38.

Все компьютеры подключены к защищенной медицинской системе, информация о диагнозах, результатах исследований и назначенном лечении вносится в электронные медкарты пациентов. Внедрение электронных медицинских карт ведется в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» нацпроекта «Здравоохранение».

Как уже ранее отмечали в правительстве Ленобласти, 100% медицинских организаций к 2024 году будут автоматизированы медицинскими информационными системами, также будут созданы региональные подсистемы лабораторных исследований, телемедицинских консультаций, оказания помощи онкологическим больным, больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология».

Также в рамках проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика» соцобъекты региона обеспечат широкополосным доступом в интернет не менее 10 Мбит/с до конца 2021 года. При этом сельские школы будут обеспечены доступом в Интернет – не менее 50 Мбит/с, городские школы – не менее 100 Мбит/с.