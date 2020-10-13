Двое капитанов ГИБДД и житель Всеволожска задержаны за взятку в 100 тыс. рублей

Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД 12 октября задержали 41-летнего капитана ГИБДД по Гатчинскому району Котова и его 37-летнего коллегу из ГИБДД Пушкинского района Шарова.

По версии следствия, в октябре 2019 года инспекторы ДПС получили 100 тысяч рублей от генерального директора петербургской фирмы-перевозчика. За это они не оформили административный протокол об отсутствии у предприятия лицензии.

Посредником при передаче денег стал 38-летний житель Всеволожска по фамилии Зелинский. Он также задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки группой лиц по предварительному сговору).