Пожарные потушили 400 квадратных метров сена в Сумино

Пожар охватил 400 квадратных метров ангара с сеном, расположенного в поселке Сумино Волосовского района Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 13 октября в 16:06. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 16:59 – менее чем за час.

Информация о пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.