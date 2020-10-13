Пожарные потушили 400 квадратных метров сена в Сумино

Пожар охватил 400 квадратных метров ангара с сеном, расположенного в поселке Сумино Волосовского района Ленинградской области.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 13 октября в 16:06. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 16:59 – менее чем за час.
Информация о пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.
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