Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецептам врачей

Дмитрий Медведев предложил обеспечить россиян лекарствами, выписанными врачами по рецепту, бесплатно.

«Нужно поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования», — сообщил Медведев.

Он также отметил, что важно поддерживать медработников и медицинское образование, а также уделять особое внимание развитию отечественной фарминдустрии.

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