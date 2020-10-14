На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 14 октября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
- км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка проезжей части.
А-181 «Магистральная»:
- км 18-26 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 65-85 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин вручную;
- км 0-30, 45-95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 23-24 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка прикромочных лотков;
- км 41-62 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.