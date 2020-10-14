В Сосново из горящей квартиры эвакуировали пятерых человек

Огонь охватил шесть квадратных метра квартиры, расположенной в одном из домов на Академической улице в поселке Сосново Приозерского района.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 14 октября в 00.03. На месте работали восемь спасателей, им удалось ликвидировать огонь менее чем за час. Из горящего дома были эвакуированы пять человека. Информация о пострадавших уточняется. Специалисты выясняют причину пожара, сообщает ГУ МЧС по Ленобласти.

Ранее пожарные потушили 400 квадратных метров сена в Сумино.