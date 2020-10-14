Защита обжаловала продление домашнего ареста обвиняемому в госизмене ученому из Санкт-Петербурга

Защита обвиняемого в государственной измене президента Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерия Митько подала жалобу на решение Всеволожского городского суда на продление учёному меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, сообщил адвокат Иван Павлов.

«Подали жалобу на решение, ссылаемся на медицинское заключение, в котором Митько рекомендованы ежедневные прогулки», — сообщал Павлов.

Ранее сообщилось, что Митько находится под домашним арестом с февраля этого года, ему предъявлено обвинение по статье 275 УК России (Государственная измена).

По данными стороны защиты, Митько вменяется передача материалов, содержащих сведения, которые составляют государственную тайну, спецслужбам Китая во время его поездки в эту страну.

По словам Ивана Павлова, фабула дела не раскрывается, а у самого учёного и его жены есть подписка о неразглашении.

Согласно информации ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ, Валерий Митько — капитан 1 ранга запаса, начальник кафедры гидроакустики Военно-морской академии с 1990 года. Он родился 12 июля 1941 года в Чернигове, окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. Попова, Военно-морскую академию, доктор технических наук, профессор.

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Митько служил на Тихоокеанском флоте в должностях начальника радиотехнической службы — командира боевой части связи надводного корабля и атомной подводной лодки.