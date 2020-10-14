Лжеучастковый обокрал жителя Мехбазы и пропил его деньги

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Лодейнопольского района 13 октября обратился 61-летний житель Мехбазы. Его обманули двое мошенников, один из которых представился участковым.

Мужчины сами пришли к пострадавшему пообещали помощь ему в оформлении паспорта. Под этим предлогом мошенники забрали у него 2000 рублей. Полиция задержала подозреваемых уже через несколько часов.

Ими оказались 37-летний житель деревни Игокиничи и 38-летний житель деревни Мехбаза. Задержанные находились в состоянии опьянения. Предположительно, алкоголь они купили на украденные деньги.

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13.10.2020 98
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