Лжеучастковый обокрал жителя Мехбазы и пропил его деньги

В полицию Лодейнопольского района 13 октября обратился 61-летний житель Мехбазы. Его обманули двое мошенников, один из которых представился участковым.

Мужчины сами пришли к пострадавшему пообещали помощь ему в оформлении паспорта. Под этим предлогом мошенники забрали у него 2000 рублей. Полиция задержала подозреваемых уже через несколько часов.

Ими оказались 37-летний житель деревни Игокиничи и 38-летний житель деревни Мехбаза. Задержанные находились в состоянии опьянения. Предположительно, алкоголь они купили на украденные деньги.