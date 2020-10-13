Налетчик со «Шпагой» ограбил круглосуточный магазин в Заклинье

В полицию Лужского района сообщили о нападении на продавца круглосуточного магазина.

Незадолго до полуночи, 12 октября, в круглосуточный магазин зашел мужчина в черной медицинской маске. Он выпустил содержимое перцового баллончика «Шпага» в лицо продавцу и украл из кассы около 9000 рублей.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что работника судостроительного завода избили и ограбили в Выборге. Двое неизвестных напали на него на улице Победы, избили и отобрали мобильный телефон.