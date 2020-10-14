За взятку автомобилем Mercedes задержан гендиректор ДРСУ № 1 в Кузьмоловском

По подозрению в получении взятки автомобилем Mercedes-Benz E 220 d сотрудниками СК и ФСБ задержан Алексей Молчанов – руководитель ДРСУ № 1 в Кузьмоловском Всеволожского района.

По версии следствия, в апреле 2018 года Молчанов получил в бессрочное пользование автомобиль Mercedes-Benz E 220 d стоимостью 3,5 млн рублей от Сергея Волгина – владельца компании «Контрактор».

В обмен на иномарку Молчанов посодействовал в заключении договоров с фирмой «Контрактор» на поставку материалов и в приемке работ. Следствие полагает, что это может быть лишь один эпизод преступной деятельности директора ДРСУ № 1.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).