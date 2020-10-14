Магнитная буря может вывести из строя технику в Ленобласти – сотрудник РАН

Как сообщал ivbg.ru, с 21 по 25 октября в России ожидается магнитная буря. Как сообщил сотрудник Физического института РАН Сергей Богачев, она может оказать воздействие и на электроприборы, включенные в сеть.

По словам эксперта, последствия магнитной бури ощутят метеозависимые люди. Главный симптом – общее ухудшение самочувствия. Но человек с «нормальным» здоровьем воздействий магнитной бури не ощутит.

Также на геомагнитные возмущения отреагируют электрические сети. А приборы, включенные в сеть, могут выйти из строя. Это не относится к сетям мобильных операторов.