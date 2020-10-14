Сбербанк назвал отрасли, где работает больше всего самозанятых в России

Чаще всего самозанятые в России работают в сфере цифрового маркетинга, бытового ремонта и пассажирских перевозок, сообщил журналистам директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

«По нашей статистике, чаще всего самозанятые получают доход от деятельности в области цифрового маркетинга (7,3%), бытового ремонта (6,5%), пассажирских перевозок (5,5%), строительства (5,4%), красоты и здоровья (5,3%)», — рассказал он.

По словам топ-менеджера банка, количество самозанятых, зарегистрировавшихся через сервис Сбербанка, превысило 200 тысяч человек, при этом по сравнению с маем 2020 года показатель вырос в 2 раза, что связано с распространением этого налогового режима на все регионы страны с 1 июля. При этом две трети от общего числа зарегистрированных в РФ самозанятых выбирают Сбербанк в качестве банка для обслуживания.

«Москва и Московская область являются лидерами по количеству регистраций в сервисе «Своё дело», далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область. Мы также фиксируем высокий интерес в таких регионах как Татарстан, Свердловская и Ростовская область», — добавил Шашкин.

Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход — позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение «Мой налог» и легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками. Для регистрации в качестве самозанятого не нужно лично посещать налоговые органы и предоставлять отчётность. Размер налоговой ставки в рамках этого режима при работе с физическими лицами составляет 4% от дохода, с юридическими — 6%.

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С 1 января 2019 года эксперимент по налоговому режиму для самозанятых был запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С начала 2020 года он был распространён еще на 19 регионов, а с 1 июля его могут запустить на своей территории все российские регионы. Кроме того, минимальный возраст граждан, которые могут пользоваться таким режимом, был снижен с 18 до 16 лет. Число зарегистрированных самозанятых в России сейчас превышает один миллион человек.