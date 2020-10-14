Число госпитализированных в Санкт-Петербурге детей с коронавирусом возросло – власти

Число детей, госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге, в сентябре составило 208 человек против 130 в августе, сообщает в среду городской комитет по здравоохранению.

«В настоящий момент в Детской городской клинической больнице №5 имени Н. Ф. Филатова отмечается рост поступления пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Согласно статистическим данным, в ДГКБ… в июле поступило 107 пациентов с COVID-19, в августе — 130, в сентябре – 208», — говорится в сообщении на официальной странице комитета в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что 44% этих пациентов составляют подростки в возрасте от 14 до 18 лет.

Всего за период с 1 марта по 12 октября в детском стационаре лечились 1670 пациентов с COVID-19. На сегодняшний день здесь находятся 133 ребёнка с новой коронавирусной инфекцией.

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По данным городского оперштаба, число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 49 тысяч, при этом выздоровели более 32 тысяч человек. За последние сутки в городе выявили 602 новых случая заражения COVID-19.