К детскому саду с бассейном в Усть-Луге проложат дорогу за 5,5 млн рублей

Автор: Сергей Агутин
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Администрацией Усть-Лужского сельского поселения был объявлен тендер на проектирование подъездной дороги к строящемуся детскому саду в квартале Ленрыба.

Исполнитель назван 14 октября – им стало ООО «Стройстандарт». По техническому заданию, сотрудникам предприятия предстоит проложить километр дороги с двумя полосами движения, пешеходной частью и ливневой канализацией.

Стоимость проекта – 5,5 миллиона рублей. Деньги предоставлены из бюджета Ленинградской области. Работы должны быть завершены к апрелю 2021 года.

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