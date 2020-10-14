За 9 месяцев Ленобласть выполнила на 70% годовой план по доходам

За 9 месяцев 2020 года в бюджет Ленинградской области привлечено 96 млрд рублей – это 70,7% всего годового плана.

По сравнению с 2019 годом поступления из всех источников возросли на 3,5%, до 3,2 млрд рублей. Отмечается прирост по налогу на прибыль организаций на 10,7%. Пополнения за счет акцизов на нефтепродукты и алкоголь ─ 7,7 млрд рублей (на 10,3%).

Налог на доходы физлиц составил 21,7 млрд рублей (на 3,6%). По словам и.о. заместителя председателя областного правительства Романа Маркова, добиться таких результатов помогли «своевременные меры по стабилизации экономики региона, разумный и взвешенный подход к реализации финансовой политики».