В Ленобласти возобновили акцию по бесплатной раздаче масок

Акция по бесплатной раздаче медицинских масок проводилась весной этого года при поддержке губернатора Ленобласти и партии “Единая Россия”.

С 13 октября акция вновь возобновилась. За эти дни волонтеры бесплатно раздали более 5 тысяч защитных масок в Волосовском, Лодейнопольском и Тосненском районах. Напомним, добровольцев можно встретить в общественных местах — на автобусных остановках, около магазинов, аптек и так далее.

«Масочный режим должен на время пандемии стать общепринятой нормой. <…> Поэтому было принято решение в общественных местах Ленинградской области бесплатно раздавать средства индивидуальной защиты», — пояснил секретарь спикер областного парламента Сергей Бебенин.

Ранее мы рассказывали, что в общественном транспорте Ленобласти возобновили проверку «масочного» режима.