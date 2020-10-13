В общественном транспорте Ленобласти возобновили проверку «масочного» режима

Согласно требованиям Роспотребнадзора, все пассажиры должны быть в масках, а водители — в масках и перчатках. За нарушение гражданам может грозить штраф до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц – до 100 тыс.

Инспекторы ГИБДД, помимо проверки соблюдения «масочного» режима в общественном транспорте, также проверили наличие масок у водителей такси. Только за один день рейда в Гатчине составили 20 протоколов.

Напомним, что правительство Ленобласти не планирует вводить строгие ограничения, но ждет от жителей серьезного отношения к существующим ограничениям.