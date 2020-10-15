Антикоронавирусные рейды прошли в Кудрово и Янино

Сотрудники Роспотребнадзора накануне в Кудрово и Янино-1 провели рейды. Они проверили, как в торговых точках соблюдают масочный режим и другие антикоронавирусные предписания.

Проверки прошли в кафе «Шашлык House», «Рамзан» и магазине «Продукты» на Ленинградской улице в Кудрово, а также в магазине «РеалЪ» в Янино-1.

Было выявлено отсутствие жидкости, уничтожающей вирусы. Продавцы неправильно носили маски, а в кафе столы были расположены слишком близко друг к другу. В Кудрово в торговых точках зафиксирована антисанитария, термометры отсутствовали.

После такого рейда сотрудники Роспотребнадзора приняли решение еженедельно проводить проверки в Кудрово и Янино -1, сообщает пресс-служба администрации Заневского городского поселения.

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