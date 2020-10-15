В Ленобласти годовая инфляция составила 3,1%

В сентябре текущего года в Ленобласти годовая инфляция снизилась до 3,1% после 3,2% в августе. Это объясняется ростом предложения на некоторых товарных рынках и временным снижением спроса на ряд услуг.

При этом замедление инфляции сдерживалось ослаблением рубля и низким урожаем. Годовая инфляция оставалась ниже, чем по СЗФО (3,6%) и в среднем по России (3,7%). Об этом сообщает пресс-служба отделениы по Ленинградской области Северо-Западного главного управления ЦБ РФ.

В Ленинградской области замедлился рост цен на сыр, сметану и творог, а также подешевело молоко из-за ряда инвестиционных проектов. Более того, в сентябре начало дешеветь куриное мясо.

Ранее ivbg.ru писал, что зарплаты учителей и воспитателей вырастут в Ленинградской области в 2021 году. Также с 1 сентября 2020 года из федеральной казны учителям доплачивается по 5 тысяч рублей за классное руководство.