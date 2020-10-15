«Лук на подоконнике» приморских школьников вышел в финал бизнес-игры

«Витаминный урожай» — проект школьников из Приморска по выращиванию зелени лука на подоконнике победил в международной бизнес-игре «Начинающий фермер».

Девизом проекта школьников средней общеобразовательной школы «Приморский центр образования» Выборгского района стал «Лук – иммунитета друг!».

В этом году бизнес-игра проводилась в восьмой раз, но из-за пандемии коронавируса она проходила в дистанционном режиме. На начальном этапе были представлены свыше ста проектов, финалистами стали лишь 18 из них.

Теперь ребята представят Россию в международном финале в 2021 году, в котором участвуют команды Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России.