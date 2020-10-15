Михаил Ильин рассказал, как в Мурино будут бороться с пробками

Сегодня, 15 октября, зампред областного правительства по безопасности Михаил Ильин приехал во Всеволожский район. В Мурино, кроме прочего, он оценил дорожную ситуацию на проблемном перекрестке.

Речь идет о пересечении улиц Английская, Ценральная, Оборонная, Заречная, где чаще всего возникают большие пробки. Перекресток технически перевооружили, добавив дополнительные полосы и расширив тротуары.

Михаил Ильин сообщил, что у региональных властей есть планы, как разгрузить дороги и перекрестки в час пик. В том числе они связаны с реконструкцией и расширением дороги, нанесением дополнительной разметки, и патрулями ГИБДД.

«Ситуация, конечно, несколько улучшится. Где есть технические решения, то придется ждать год-полтора», — подчеркнул Михаил Ильин.

Ранее ivbg.ru писал, что дорожников Ленобласти перевели на усиленный режим работы в преддверии осеннего снегопада. Указание готовиться к работе в условиях непогоды дал подведомственным организациям — районным ДРСУ — региональный дорожный комитет.