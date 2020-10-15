Нетрезвая пенсионерка «заминировала» дом в Петербурге

В службу спасения 14 октября поступил звонок от женщины, которая сообщила о бомбе в доме № 31 на улице Маршала Жукова в Санкт-Петербурге.

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Прибывшие на место специалисты взрывчатых веществ не обнаружили. Телефонная хулиганка задержана – ей оказалась пенсионерка, звонившая в службу спасения с личного номера мобильного телефона.

Выяснилось, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело. Пенсионерка находится под подпиской о невыезде.