Нетрезвая пенсионерка «заминировала» дом в Петербурге

В службу спасения 14 октября поступил звонок от женщины, которая сообщила о бомбе в доме № 31 на улице Маршала Жукова в Санкт-Петербурге.
Вам будет интересно
Сегодня, 15 октября, в Петербурге задержали участников межрегиональной террористической ячейки. Они представляли запрещенную в России организацию «Катиба Таухид валь-Джихад». Как сообщает...
15.10.2020 106
Прибывшие на место специалисты взрывчатых веществ не обнаружили. Телефонная хулиганка задержана – ей оказалась пенсионерка, звонившая в службу спасения с личного номера мобильного телефона.
Выяснилось, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело. Пенсионерка находится под подпиской о невыезде.