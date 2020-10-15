Врачи СПбГПМУ спасли жизнь трехмесячной девочке, проведя редкую операцию на сердце 

Врачи педиатрического университета в Петербурге провели первую в СЗФО и редкую для России операцию – стентирование выводного отдела правого желудочка сердца. Пациентка – трехмесячная девочка.

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Ребенок родился недоношенным и с сердечно-сосудистой аномалией – тетрадой Фалло. Из-за нее страдают от нехватки кислорода и становятся синюшными. Шансы выжить при таком пороке – 50%.

Маленькой пациентке дали набрать вес, чтобы избежать лишних рисков, затем успешно выполнили стентирование. Такая операция по всей России проводилась не более 20 раз.