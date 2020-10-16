За выбитый в драке глаз незнакомцу житель Кингисеппа заплатит 400 тысяч рублей

Суд признал 29-летнего жителя Кингисеппа виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Его приговорили к четырем годам условно с запретом покидать постоянное место жительства с 22.00 до 06.00. Также ему предстоит оплатить 400 тысяч рублей пострадавшему от его рук мужчине. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Напомним, в феврале у кафе на Октябрьской улице в Кингисеппе подрались 29-летний уроженец Азербайджана и 40-летний мужчина. В итоге старший оппонент фактически лишился глаза, у него также выявили многочисленные травмы и перелом черепа.