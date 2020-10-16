Маршрут по «петровским» городам представили туроператорам Ленобласти

В Ленинградской области появился туристический маршрут по «петровским» городам. С ним уже ознакомились региональные туроператоры и представители туристической отрасли.

Маршрут предлагает путешественникам познакомиться с легендами Шлиссельбурга, Новой Ладоги и Лодейного Поля, образованных по указу Петра I, побывать в крепости «Орешек» и на гидротехнических сооружениях царя-реформатора, в том числе, на месте спуска первого корабля Балтийского флота ─ фрегата «Штандарт». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Новый маршрут перспективен и логично вписывается в стратегию перераспределения туристических потоков в условиях пандемии, считают в комитете по туризму Ленобласти.

Ранее ivbg.ru писал, что Гатчина получит более 20 млн рублей на создание веломаршрутов. Для создания веломаршрутов потребуется организовать велодорожки. В связи с этим из бюджета региона планируется выделить в 2021 году по 20 млн на каждый из районов и около 10 млн — в качестве софинансирования из районных бюджетов.