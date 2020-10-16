Жителей Ленобласти в субботу ждут небольшие осадки

В Ленинградской области в субботу, 17 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

При этом ночью погода прогнозируется без существенных осадков, а днем будут местами небольшие осадки.

Ветер будет ночью западный, слабый, днем юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов, днем от +4 до +9 градусов.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что средняя температура воздуха в октябре будет превышать норму на всей территории России на один-два градуса. Количество осадков в этом октябре на большей части территорий страны не будет превышать норму, зарегистрированную за последние годы.